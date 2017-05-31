35 مليار دولار عمليات تجارة منذ التعويم

البنوك المحليه

محمد سالم:



قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية التى نفذتها البنوك خلال الفترة من ٣ نوفمبر ٢٠١٦ وقت صدور قرار تحرير سعر الصرف وحتي ٢٥ مايو ٢٠١٧ قد بلغ نحو ٣٥ مليار دولار.



وأضاف فى بيان اليوم الأربعاء، أن عمليات التجارة الخارجية شملت سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو ٢٥ مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بنحو ١٠ مليارات دولار.





