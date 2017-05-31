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سيـــاســة
أبو زيد: مطروح خالية من التعديات على أراضي الدولة
الأربعاء 31 مايو 2017 11:31 ص
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
أخر الأخبار
أبوزيد: 7.1 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور بمطروح
معتز محمود:
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح انتهاء محافظة مطروح من إزالة كافة التعديات على اراضى الدولة، خاصة فى المساحة المخصصة لاستزراع 180 ألف فدان ضمن مشروع السيد رئيس الجمهورية لاستزراع 1,5 مليون فدان.
وأضاف أن تلك المساحات تتوزع بمنطقتى المغرة بمساحة 150 ألف فدان وبسيوة بمنطقتى أم هويمل بمساحة 20 ألف فدان والخشبى بمساحة 10 ألاف فدان بعد مراجعة كافة المساحة وإزالة كافة التعديات عليها مع الإبقاء على الزراعات الجادة والمثمرة بمنطقة المغرة بالعلمين للشركات التى تقدمت بتقنين أوضاعها وتسليم كامل المساحة لشركة الريف المصرى، موضحا أن محافظة مطروح استطاعت كذلك استرداد 16 مليون متر مربع بقيمة 7,7 مليار جنيه بعد فسخ التعاقد مع 28 شركة استثمارية لم تلتزم بجدية التعاقد.
وأوضح أنه تمت إزالة 1300 حالة تعدى بجميع مراكز المدن بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن مطروح ومجالس المدن، والتى تحرر لها محاضر تعدى وقرار إزالة لتعدي أصحابها على خطوط التنظيم وأراضى المنفعة العامة وإغلاق الشوارع، مع تنفيذ عقوبات رادعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية ضد أى معتدى، لما تسببه من الاستيلاء على أراضى الدولة بغير وجه حق، إضافة إلى العشوائية والإضرار بمظهر المحافظة سياحيًا وحضاريا وصعوبة توصيل البنية التحتية والخدمات للمواطنين.
سيـــاســة
مرسى مطروح
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