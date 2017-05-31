هيرمس وبورتو يدعمان صعود البورصة رغم هبوط التجاري الدولي

البورصة المصرية 1

أحمد علي:



قاد سهما «المجموعة المالية هيرمس» و«بورتو القابضة» البورصة إلى استكمال رحلة الصعود الطفيفة، اإرتفاع قدره %1.29 و%8.33 على الترتيب، رغم هبوط سهم البنك التجارى الدولى CIB، صاحب الوزن الأكبر فى المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة 0.05%.



وصعد egx30 بنسبة %0.24، مسجلا 13239.16 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة %0.11 مغلقا عند 575.47 نقطة، وصعد مؤشر egx100 بنسبة %0.15 مسجلا 1369.86 نقطة.



وتوقع محللون فنيون أن تشهد جلسات اليوم – الأربعاء – تحركات عرضية للمؤشر الرئيسى ستتركز أسفل مستوى 13300 نقطة، فيما رجحوا تسجيل EGX70 تحركات هابطة بذات الجلسة، متوقعين انتهاء رحلة جنى الأرباح فى المؤشر بوصوله إلى مستوى 566 نقطة.



وأكدوا أن السوق استوعبت آثار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مقللين من احتمالات تأثر السوق سلبًا ببداية تحصيل الضريبة فى الأول من شهر يونيو المقبل.



وارتفعت قيمة التداولات على الأسهم – أمس - بنحو 215 مليون جنيه لتسجل 1.079 مليار جنيه مقارنة بـ863.008 مليون جنيه بجلسة الإثنين الماضى، فيما ربح رأسمال الأسهم المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه مغلقًا عند 675.051 مليار جنيه مقارنة بـ 673.395 مليار جنيه بجلسة الإثنين.



من جانبه، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن السوق نجحت فى امتصاص كل آثار قرار رفع الفائدة السلبية، إذ سجل EGX30 بنهاية جلسة الإثنين أعلى مستوياته المتوقعة وفقًا للمؤشرات الفنية، مع استكمال رحلة صعوده بجلسة أمس – الثلاثاء -.



وأضاف أن تحركات السوق فى شهر رمضان جاءت إيجابية وفقًا للتوقعات، مشيرًا إلى أن قيم التداولات جيدة حتى اللحظة.



وتوقع رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن تتحرك البورصة بشكل عرضى بين مستويى 13190 – 13280 نقطة.



ورجح الأعصر، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل هابط نحو مستوى 574 نقطة، واصفًا تحركاته بالطفيفة خلال الفترة الراهنة.



وعلى صعيد الأسهم، رشح رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، سهم هيرمس للتحرك بين مستويي25.60 – 26.60 جنيه.



ورجح تحرك سهم عامر جروب نحو مستوى 0.33 – 0.36 جنيه، وسهم مدينة نصر للإسكان بين مستويى 21.25 – 22 جنيها، وسهم مصر الجديدة صوب 27.5 جنيه.



من جهته، قال محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق بجلسة أمس جاءت إيجابية فى مجملها، وسط قيم تداولات جيدة.



وأضاف أن هناك عددًا من الأسهم ساعدت المؤشر الرئيسى للبورصة فى مواصلة الصعود وهى "هيرمس" و«بورتو» و«عامر» وذلك رغم هبوط سهم البنك التجارى الدولى -صاحب الوزن النسبى الأكبر-.



وتوقع تحرك egx30 خلال جلسة اليوم - الأربعاء - بشكل عرضى مائل للصعود بين مستويى 13410 – 13550 نقطة، التى تمثل نقطة المقاومة المهمة خلال الفترة الراهنة.



ورجح عثمان، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل هابط خلال الفترة الحالية بسبب كسره لمستوى الدعم عند 580 نقطة، مرشحًا المؤشر للتحرك صوب مستوى 566 نقطة.



وقلل من آثار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع 1.25 فى الألف بداية من أول شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن السوق استوعبت تلك الضريبة خاصة فى ظل عدم تطبيقها بأثر رجعى.



واستحوذ المصريون على %59.26 من تعاملات أمس، وكانت حصص الأجانب والعرب نحو 29.73، %11.01 على التوالى، وسجل المصريون والعرب صافى بيع بـ118.249 و19.308 مليون جنيه على التوالى، فيما سجل الأجانب صافى شراء بـ137.558 مليون جنيه.



وعلى صعيد الأفراد، سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 38.302 و18.180 مليون جنيه على التوالى، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 7.406 مليون جنيه.



وعلى صعيد المؤسسات، سجلت المصرية والعربية صافى بيع بـ79.947 و1.127 مليون جنيه على التوالى، فيما سجل الأجنبية صافى شراء بـ130.152 مليون جنيه.