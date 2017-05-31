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شركات التمويل العقاري تضخ 364 مليون جنيه عبر الإجارة والمشاركة
الأربعاء 31 مايو 2017 10:03 ص
التمويل العقاري
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التمويل العقاري
أحمد الدسوقي:
أبرمت شركات التمويل العقارى 118 عقدأ، بقيمة 364 مليون جنيه، عبر صيغتى «الإجارة المنتهية بالتملك» و«المشاركة»، وذلك منذ إتاحتهما بالسوق المصرية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أواخر العام قبل الماضى 2015.
قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركات أبرمت نحو 84 عقداً بقيمة 335 مليون جنيه عبر صيغة «الإجارة المنتهية بالتملك»، فى حين أبرمت 34 عقداً بـ29 مليون جنيه باستخدام صيغة «المشاركة»، بينما لم يتم استخدام صيغة «المرابحة» بالرغم من السماح باستخدامها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد استحدثت صيغاً جديدة أواخر 2015، حيث سمحت باستخدام صيغ «الإجارة» الذى ينتهى بالتملك، و«المرابحة» و«المشاركة».
تعرف الاجارة بأنها تأجير عقارا ايجارا منتهيا بتملك العقار فى نهاية مدة الاجارة او اثنائها :"مالم يبدى المستثمر رغبته فى عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد ".
بينما المشاركة هى نظام للتمويل العقارى يدخل فيه الممول بحصته كشريك للمستثمر ويلتزم الممول بتمليك هذه الحصة للمستثمر بشكل تدريجى حتى تؤول ملكيتها اليه بالكامل فى نهاية العقد .او لغيره "بعد الحصول على موافقة المستثمر
ويتم تقاسم الأرباح وفقا لعقد المشاركة، أما الخسارة فيتم تحملها بالنسبة والتناسب وفقا لحصة كل مشارك فى رأس المال.
وقالت إيمان زكريا إن إجمالى التمويل الذى ضخته الشركات منذ بدء النشاط وحتى مارس الماضى بلغ 7.6 مليار جنيه، منها 3.4 مليار رصيدًا قائمًا.
وذكرت أن الشركات اشترت محافظ بنحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء النشاط وحتى مارس الماضى، منها 1.1 مليار جنيه قائمة.
ووفقا للدكتورة إيمان، فإن سوق التمويل العقارى تضم حاليًّا 11 شركة تمويل عقارى بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل بعد توقف نشاط كل من "تمويل الإمارات والنعيم"؛ لعدم تواقفهما مع الشروط التى وضعتها الهيئة لمزاولة النشاط، مشيرة إلى أن إجمالى رؤوس أموال الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى يُقدر بـ1.7 مليار جنيه.
وكانت رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت فى حوارها مع «المال» منذ أيام قليلة، إن الشركات نجحت فى توفيق أوضاعها، وتحقيق الاشتراطات التى وضعتها الهيئة وفقًا للقرار رقم 64 لعام 2015 للاستمرار فى مزاولة نشاط التمويل العقارى باستثناء شركتى «تمويل الإمارات والنعيم».
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر فى 2015 قرارًا برقم 64، والذى يخص الشروط الواجب توافرها للتراخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى، والتى تمثلت فى ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 50 مليون جنيه، والمدفوع منه عند التأسيس عن 12٫5 مليون، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقلَّ رأسمال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن 125 مليون نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.
كما اشترطت الهيئة ألا تقلَّ نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية فى شركات إعادة التمويل عن %75 من رأس المال، وألا تقلّ نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %50 من رأس المال، وتضمنت الشروط ضرورة أن يتوافر فى رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل التمويلى أو المصرفى أو المالى أو القانونى أو التأمينى لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأقل من المستقلّين، وألا تمارس الشركة أى نشاط خارج عن أنشطة الهيئة.
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