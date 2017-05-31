السودان تضيق الخناق على السلع المصرية

الرئيس السوداني عمر البشير

فريق المال:



فى تصعيد جديد للأزمات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والخرطوم، وافق مجلس الوزراء السودانى أمس على قرار يحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية إلى السودان ويوسع الحظر الشامل الذى فرضته الخرطوم على دخول سلع زراعية مصرية ليشمل القطاع الخاص.



وطالب مصدرون وأصحاب شركات الحكومة المصرية بالتدخل العاجل لحل الأزمة، خاصة أن السبب وراء الحظر قد يكون سياسيًا وليس تجاريًا، فيما تباينت الآراء بشأن إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب السوداني.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ«المال»، أن قرارات القيود المتوالية التى تفرضها السودان ضد مصر هدفها سياسى وليس تجاريًا.



وقال الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، إن القرارات التى تم الإعلان عنها أمس ليست جديدة ولا تعدو كونها «شو إعلامى»، مشيرا إلى أن مصر تستورد لحوما مبردة وماشية حية من السودان بشكل مستمر ولا تصدر لها منتجات حيوانية ولا ألبانا أو أجبانًا.



وطالبت الحكومة السودانية القطاع الخاص باستيراد السلع من بلد المنشأ مباشرة دون عبورها للأراضى المصرية.



وأوضح عبدالكريم أن السودان لا تستورد لحومًا مطلقا من الخارج ولكنها تقوم باستيراد منتجات حيوانية من بعض المناشئ الأخرى فى بعض الأصناف القليلة.



وقال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية أو المتجهة إلى السودان عبر مصر سيكون له تأثير سلبى على المنتجات المصرية.

وأضاف الجزايرلى، أن مبدأ المعاملة بالمثل ليس فى مصلحة المنتجات المصرية لا سيما أن حجم الصادرات السودانية إلى مصر أقل، مقارنة بحجم الصادرات المصرية للسودان، وذكر أن الحل الوحيد لتلك الأزمة سيكون سياسيًا فى المقام الأول.



وأوضح مصدر مسئول فى شركة هيرو للصناعات الغذائية أن السودان قامت بحظر استيراد الكاتشب والصلصة وأغلب السلع الغذائية المصرية منذ شهر فبراير الماضى، وأشار إلى أن الشركة لا تصدر حاليا للسودان بعد تلك القرارات.

فى السياق نفسه أكد مصدر مسئول فى شركة حلوانى إخوان توقف صادرات الشركة إلى السودان بشكل كامل بعد القيود التى فرضتها الأخيرة.



وقال رشاد القيم، القائم بأعمال السفير السودانى بالقاهرة ونائب رئيس البعثة السودانية، إن السفارة لم تخطر رسميًا بالقرار الذى تم إعلانه أمس من مجلس الوزراء السودانى بحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية للسودان، وكذلك إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع من دول المنشأ دون العبور بمصر.



وأكد مصطفى الأحول، رئيس الشركة المصرية الأفريقية، ورئيس الشركة الدولية التى تقوم بتشغيل الخط الملاحى الوحيد بين مصر والسودان، أن قرار الجانب السودانى ليس له تأثير ملموس على التجارة المصرية خاصة أن القاهرة لا تصدر أى سلع حيوانية للخرطوم وعلى العكس وقعت وزارة التموين على صفقة ضخمة مع شركة اتجاهات السودانية تشمل استيراد اللحوم لتغطية احتياجات السوق.



وأكد الأحول أن بعض الصادرات ستتأثر خاصة الفاكهة، معتبراً أن هناك بعض الدول تحاول إرباك العلاقة بين مصر والسودان ولكنها لن تنجح فى تحقيق أغراضها السياسية.



من جانبه، قال مُصدِّرٌ للسوق السودانية، رفض ذكر اسمه، إن حركة التجارة المتجهة للسودان عبر مصر محدودة للغاية منتقداً القرار السودانى الأخير النابع من اعتبارات سياسية بحتة حسب قوله.



وذكر أن الأجهزة الكهربائية والمعدات تستحوذ على جزء كبير من التجارة البينية للجانبين، وما زالت مستمرة ولم تتأثر الفترة الماضية.



ورفض اللواء فؤاد عثمان، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، التعليق على تداعيات القرار على حركة التجارة المشترك عبر الحدود البرية، مطالبا الإعلام بالتواصل مع وزارة الخارجية.



وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية لـ«المال»، إن القرار السودانى تجارى بالدرجة الأولى وليس له أى أبعاد سياسية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هى المسئولة عن التعامل مع الأمر.



وتشير تقديرات للجنة التجارية العليا المشتركة ما بين الجانبين، التى تشكلت على هامش زيارة الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة، أكتوبر من العام الماضى، إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى حدود مليار دولار، فيما قال وزير التعاون الدولى السودانى أحمد حامد فى تصريحات سابقة أن بلاده استوردت سلعاً مصرية بنحو 591 مليون دولار العام الماضى.



وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان بشكل كبير مؤخراً، واتهم الرئيس السودانى عمر البشير القاهرة، قبل نحو أسبوع، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.