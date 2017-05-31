العامرية أول يسترد 8005 م٢ من تعديات أملاك الدولة بقرية حارس بالنهضة

مها يونس:

تستمر حملات إزالة التعديات والتي بدأت علي مدار أسبوعين علي مستوي المحافظة؛ فقد شن حي العامرية أول برئاسة اللواء أحمد بسيوني حملة إزالة بالتنسيق مع ري النوبارية لإزالة التعديات الموجودة بقرية حارس بالنهضة، وأسفرت عن إسترداد مساحة إجمالية حوالي 8005 م2.

تم تنفيذ عدة قرارات بالحملة "رقم 188 لسنة 2007 - رقم 301 لسنة 2014 - رقم 260 لسنة 2016 -رقم 215 لسنة 2016 - رقم 214 لسنة 2016 - رقم 300 لسنة 2014 - رقم 302 لسنة 2014 - رقم 131 لسنة 2011 - رقم 249 لسنة 2016 - رقم 245 لسنة 2016 - رقم 6 لسنة 2013 - رقم 377 لسنة 2015"، بالإضافة إلى قرارات إزالة فورية تم إزالتها علي مسطح 200 م2 .

يذكر أن المحافظ شدد على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بالتنسيق مع مديرية الأمن للحفاظ علي الأراضي التي تم إستردادها لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، وإتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي.

وأكد "سلطان" أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل شدة مع ملف إسترداد أراضى الدولة من خلال برنامج زمنى لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضى بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات تجاه من يخالف ذلك أو يتسبب في التعدي وإهدار أموال الدول.