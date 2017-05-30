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اقتصاد وأسواق
جانسين تخطط لطرح 5 أدوية جديدة بالسوق
الثلاثاء 30 مايو 2017 10:03 م
شركة جانسين للأدوية
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شركة جانسين للأدوية
مدير الشركة: ستكون لعلاج الأورام وأمراض الدم والسكر
أحمد صبرى
تعتزم شركة جانسين الأمريكية للأدوية طرح 5 عقاقير جديدة فى السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، إضافة لـ4 أدوية تم إطلاقها منذ بداية العام.
كشف وليام يان بلوك، مدير عام الشركة بمصر وليبيا والأردن والسودان، فى تصريحات، لـ"المال"، أن الأدوية المخطط إطلاقها فى مصر، الفترة المقبلة، منها عقّاران لمرضى الدم، وآخر للسكر، وعقّار لعلاج الأمراض ذاتية المناعة مثل كرونز، وعلاج للأورام.
تعد "جانسين" إحدى شركات جونسون آند جونسون العالمية، ويصل حجم أعمال مكتبها الإقليمى بمصر إلى 100 مليون دولار سنويًّا مخطط لزيادتها عبر توريد أدوية جديدة فى العديد من المجالات الطبية.
وأوضح مدير عام جانسين بمصر أن الشركة أطلقت، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لالتهاب الأمعاء المناعية، حملة لتوعية المرضى المصريين الذين يعانون التهاب القولون التقرحي ومرض كورونز؛ للتوعية بمخاطر المرض لكل من المرضى أو الأطباء وطرق العلاج السليمة.
وأضاف أن الشركة لا تعمل فقط فى الأدوية الحديثة وغير التقليدية بمصر مثل أدوية الفيروسات الكبدية والسكر وأدوية الأمراض المزمنة، بل تقوم بضخ منتجات صناعة الدواء والمنتجات الطبية ومعداتها.
وأكد أن اطلاق العديد من الأدوية فى الفترة الأخيرة عزّز مركزها فى الشركات الأكثر مبيعًا إذ أصبحت من أكبر 20 شركة تبيع منتجاتها بمصر، كما أن لديها العديد من المناقصات مع وزارة الصحة.
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