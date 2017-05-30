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بورصة وشركات
7 شركات روسية تعود لبورصة موسكو وتهجر أسواق المال العالمية
الثلاثاء 30 مايو 2017 09:08 م
بورصة موسكو
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بورصة موسكو
خالد بدر الدين
أعلن، اليوم الثلاثاء، ألكسندر أفاناسييف، الرئيس التنفيذي لبورصة موسكو، أن 7 شركات روسية كبيرة في مراحل متقدمة من محادثات مع البورصة بشأن إدراج أسهمها فيها والخروج من البورصات العالمية، مما يؤكد تفضيل الشركات الروسية الإدراج في موطنها، في خضم عقوبات ومواجهة مع الغرب.
ذكرت وكالة رويترز أن شركات روسية كثيرة تدفقت في السابق على بورصات عالمية مثل لندن ونيويورك لتعزز موقفها الدولي وتدخل أسواقًا رأسمالية أكبر بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في 2014 بسبب غزوها أوكرانيا، وكذلك بسبب انهيار أسعار النفط الذي يشكل الأساس للصادرات الروسية.
لكن موجة مبيعات كبيرة للأصول الروسية بعد فرض العقوبات في 2014 قادت المسئولين الروس إلى اقتراح أن تدرس الشركات إلغاء إدراج أسهمها في بورصات أجنبية، لحماية نفسها من التعرض لضغوط خارجية.
ونفذت بورصة موسكو إصلاحات مهمة في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق أنظمة جديدة للتسوية وإيداع مركزي للأوراق المالية مما يجعل الإدراجات المحلية أكثر جاذبية.
وقال أفاناسييف لـ"رويترز": "لدينا حاليًّا 5 إلى 7 أسماء" لشركات تخطط للإدراج، مضيفًا أن شركة الشحن الحكومية سوفكومفلوت هي إحدى الشركات التي تخوض محادثات بشأن طرح عام أولي مرتقب هذا العام.
ويرى أفاناسييف أن الرغبة بين الشركات الروسية في إلغاء الإدراج ببورصات أجنبية والاكتفاء بإدراج واحد في موسكو يسير في اتجاه واضح، وإن كان تدريجيًّا، ولا سيما أن الإدراج في موسكو أقلّ تكلفة من نظيره في لندن، حيث ما زال لدى بعض أكبر الشركات الروسية شهادات إيداع دولية، إلى جانب إدراج أولي في موسكو.
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