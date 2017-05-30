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اقتصاد وأسواق
رئاسة الجمهورية: مصر اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي
الثلاثاء 30 مايو 2017 08:48 م
رئاسة الجمهورية
أخر الأخبار
رئاسة الجمهورية
خالد بدر الدين
أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- اشترت 3.6 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بدء الحصاد في منتصف أبريل الماضى.
ويمتد موسم شراء القمح المحلي حتى يوليو القادم وقالت الحكومة إنها تستهدف شراء ما بين 3.5 مليون إلى أربعة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام.
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