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استثمار
الحكومة تعتزم إطلاق حملة للتوعية بالاستثمار
الثلاثاء 30 مايو 2017 07:37 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أحمد عاشور
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن وزارتها تعتزم إطلاق حملة لتوعية المواطن بأهمية الاستثمار في خلق فرص عمل ودفع وتحسين معدلات النمو والمعيشة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش التوقيع على بروتوكول بين الوزارة وجمعية الأورمان لتوزيع 10 آلاف كرتونة تتضمن مواد غذائية على 14 محافظة بموجب منحة من بنك التنمية الأفريقي.
وأضافت الوزيرة أن الحملة هدفها شرح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار بشكل مبسط إلى جانب شرح الإجراءات الأخرى المتبعة لتهيئة مناخ الاستثمار.
استثمار
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