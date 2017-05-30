الزمالك يعسكر لاتحاد العاصمة قبل المباراة بـ 48 ساعة

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على المصرى



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، من دور السته عشر "المجموعات"، بدورى أبطال أفريقيا، قبل المباراة بيومين.



ويرغب إيناسيو ومعاونيه، فى زيادة تركيز اللاعبين، والاستعداد للقاء بشكل جيد، وتحفيظ اللاعبين لواجباتهم فى اللقاء، الذى يدخله الزمالك محتلا صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي، والتعادل مع أهلي طرابلس الليبي.



من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق، أن أسامة إبراهيم ومصطفى فتحي وأيمن حفني، سيتم عمل إختبار طبي لهم، قبل مران اليوم، الذى سيقام فى الرابعه والنصف عصرا، على ملعب "عبداللطيف أبورجيلة"، بمقر النادى، فى الرابعه والنصف عصرا، من أجل تحديد قدرتهم على المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث كشف الأشعة التي أجراها إبراهيم، عن تعرضه لشد خلال مشاركته في مباراة الداخلية في الدوري التي أقيمت يوم الأحد الماضي، فيما أنهى الثانى والثالث، البرنامج التأهليل لهم.



وأكد طبيب الزمالك، أن محمود عبدالعاطى "دونجا" لاعب وسط الفريق، يعاني من ارتشاح وكدمه في عظمة الفخد، تعرض لهما خلال مباراة الداخلية، التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهناك برنامج طبي من أجل تجهيزه للحاق بمباراة اتحاد العاصمة.