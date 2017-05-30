لأول مرة.. سعر سهم أمازون يتجاوز 1000 دولار

أمازون سوق دوت كوم 56

خالد بدر الدين



قفزت أسعار أسهم شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية ليتجاوز سعر السهم ألف دولار لأول مرة فى تاريخها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة نيويورك، مع تفوقها على جميع الشركات فى التجارة الأون لاين والحوسبة السحابية.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة أمازون قفزت بأكثر من 40% منذ نهاية شهر مايو الماضى وحتى الآن ليصل سعر السهم إلى 1001.20 دولار، كما ارتفعت بأكثر من ضعف المكاسب التى حققها مؤشر ستاندردز اند بورز S&P 500 الذى كسب حوالى 15% خلال نفس الفترة.



ويقول جون بلاكليدج، المحلل بشركة كوين اند كامبانى: إن أسعار أسهم شركة أمازون من المرجح جدا أن ترتفع أكثر وأكثر لأنها تنمو بسرعة هائلة فى أسواق التجارة الأون لاين على مستوى العالم ولا توجد بوادر على تباطؤ نموها.



وارتفعت القيمة السوقية لشركة أمازون إلى أكثر من 478 مليار دولار اليوم لتصل إلى أكثر من ضعف القيمة السوقية لشركة وول مارت الأمريكية صاحبة سلاسل السوبر ماركت المنتشرة فى العديد من المدن العالمية.