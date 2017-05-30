صناعة النواب تعد برنامجًا لتطوير صناعة الملابس الجاهزة

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



كشف النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة لبرنامج متكامل لتطوير صناعة الملابس الجاهزة بمصر، مضيفا أن البرنامج يقوم على دراسة الأذواق العالمية وأحدث صيحات الموضة العصرية.



وأشار الزيني في تصريحاته لـ"المال" إلى أن البرنامج سيتناول تطوير الميكنات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة، وتدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات، لافتا إلى الهدف من البرنامج هو فتح أسواق جديدة لتصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج.