EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
صناعة النواب تعد برنامجًا لتطوير صناعة الملابس الجاهزة
الثلاثاء 30 مايو 2017 05:47 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
كشف النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة لبرنامج متكامل لتطوير صناعة الملابس الجاهزة بمصر، مضيفا أن البرنامج يقوم على دراسة الأذواق العالمية وأحدث صيحات الموضة العصرية.
وأشار الزيني في تصريحاته لـ"المال" إلى أن البرنامج سيتناول تطوير الميكنات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة، وتدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات، لافتا إلى الهدف من البرنامج هو فتح أسواق جديدة لتصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج.
سيـــاســة
مجلس النواب
أخبار مصر
أخبار المال
الملابس الجاهزة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا