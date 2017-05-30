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استثمار
سحر نصر أول سيدة تنضم لمجلس استشاري تابع للأمم المتحدة
الثلاثاء 30 مايو 2017 05:13 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
المال – خاص
أعلنت راندا أبو الحسن، أن البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، قرر اختيار سحر نصر وزيرة الاستثمار، لتصبح عضوة فى المجلس الاستشارى رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، لتكون بذلك اول سيدة تنضم للمجلس وأول مصرية وافريقية فيه.
وبحسب بيان من نصر، اليوم، قالت أبو الحسن إن الاختيار نتيجة مجهودات الوزيرة التنموية، حيث انشئ المجلس فى نوفمبر 2016 من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص، وتوفير التمويل لدعم المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل خلال عضويتها فى المجلس على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
استثمار
سحر نصر
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