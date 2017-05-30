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بنـــوك
متوسط الدولار بالبنوك يستقر عند 18.13 جنيه للبيع
الثلاثاء 30 مايو 2017 04:59 م
سعر الدولار أمام الجنيه
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سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
استقر متوسط بيع الدولار بالبنوك عند 18.1312 جنيه و18.0282 جنيه للشراء، مقابل 18.1341 جنيه و18.0312 جنيه على الترتيب خلال تعاملات أمس الاثنين.
يأتي ذلك بدعم من استقرار سعر الدولار في البنوك إذ وصل إلى 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع في بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، قطر الوطني الأهلي.
أيضاً بلغ سعر الدولار لدى البنك العربي الافريقي الدولي 18 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار لدى بنك المصرف المتحد 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع.
وعرضت بنوك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والاسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.
كما يتيح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه و18.05 جنيه للشراء.
وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.
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