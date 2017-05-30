المركزى يواصل امتصاص السيولة عبر طرح عطاءين للودائع الدورية

البنك المركزى

الطرح للأسبوع الثانى بعد تطبيق قرار رفع الفائدة على الإقراض والإيداع



هبة محمد



يواصل البنك المركزى طرح عطاءين للودائع ثابتة ومتغيرة العائد بهدف امتصاص فوائض السيولة لدى البنوك، إذ دشن اليوم عطاءين معاً للأسبوع الثانى على التوالى بعدما كان يطرح يوم الثلاثاء عطاء واحد فقط للودائع ثابتة العائد، إلا أنه انتهج تلك السياسة للمرة الثانية بعد تطبيق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض.



وقررت، بداية الأسبوع الماضى، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى زيادة فائدة الإيداع والإقراض 2% ( 200 نقطة أساس) دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالى.



وأوضح الموقع الإلكتروني للمركزى أنه طرح اليوم العطاءين بقيمة 40 مليار جنيه قبل منها 27.705 مليار جنيه، بما يشير إلى نجاحه في امتصاص فوائض السيولة بصورة كبيرة، إذ بلغت قيمة العطاءين في الأسبوع الماضي نحو 75 مليار جنيه قبل منها "المركزي" 69.060 مليار جنيه.



ودشن البنك عطاء للودائع متغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 120 يوماً، بينما قدمت البنوك سيولة بقيمة 18.655 مليار جنيه عبر 67 عرضاً، وارتفع متوسط الفائدة 53 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1%) لتصل إلى 20.775%، كما ارتفع أقل عائد 75 نقطة، محققاً 19.75 %، وزيادة 55 نقطة أساس لأعلى عائد، ليبلغ 20.95%.



وبلغت قيمة العطاء الدورى للودائع ثابتة العائد 10 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بينما قدمت البنوك سيولة بواقع 9.050 مليار جنيه عبر 5 عروض.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.