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اقتصاد وأسواق
شركات الأدوية تستاء من تأخر تطبيق الصحة الأسعار الجديدة للمناقصات
الثلاثاء 30 مايو 2017 03:23 م
شركات الأدوية والمستشفيات
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شركات الأدوية والمستشفيات
أحمد صبرى
أبدى عدد من شركات الأدوية، استياءها من تأخير وزارة الصحة تطبيق الأسعار الجديدة لأدوية المناقصات الحكومية والتى وعدهم بتحريكها منتصف الشهر الحالى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن زيادة أسعار 980 دواءً خاصًا بأدوية المناقصات والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية فى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وقال أشرف وجيه عضو مجلس ادارة شركة جلوبال نابى للأدوية إن الوزارة لم تصدر قرارا تنفيذيا حتى الان لتطبيق القرار، مؤكدا أن المناقصات الحالية تتم بالأسعار القديمة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إن الوزارة مازالت فى مرحلة "مداولات" مع الشركات للاتفاق على الزيادات المطروحة، مشيرا الى أن هناك تواصلا بين شركات الأدوية ووزارة الصحة لبيان رأيهم حول الأسعار الجديدة التى تم لاتفاق عليها وهى بمتوسط 50% للأدوية العادية و25% للأورام و75% للمحاليل.
وأكد أن بعض شركات الأدوية وافقت على الزيادات التى اقترحتها وزارة الصحة، بينما رفضت بعضها الزيادة فى عدد من اﻷصناف معتبرة أن تلك الزيادة لن تحقق مكاسب لشركاتها بتلك النسب.
وقال مصدر بغرفة صناعة الدواء أنهم لا يعرفون السبب وراء تأخر الوزارة إقرار الزيادة الجديدة فى أسعار أدوية المناقصات، مشيرا الى أن معظم الشركات مرحبة بنسب الزيادة التى أقرتها الحكومة.
وأرجع المصدر فى تصريحات لـ"المال" التأخير، إلى أن الوزارة تنتظر رأى اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة أسعار الأدوية لتحديد الأصناف الخاسرة والرابحة لكل شركة ورفع تقريرها للوزير قبل اعتماد القرار التنفيذى لقرار زيادة اسعار أدوية المناقصات.
وأكد أن شركات الأدوية أرسلت للإدارة المركزية للصيدلة قوائم أدويتها المراد رفع أسعارها منذ 10أيام لكن لم يتم الرد بالموافقة حتى الآن.
اقتصاد وأسواق
وزارة الصحة
أسعار الأدوية
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