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بيع دولار المركزي يواصل الاستقرار عند 18.14 جنيه
الثلاثاء 30 مايو 2017 03:01 م
دولار
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دولار
هبة محمد
قال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، إن سعر الدولار لديه استقر عند 18.1405 جنيه للبيع، و18.01 جنيه للشراء، مقابل 18.1427 و18.0132 على الترتيب، خلال تعاملات أمس الإثنين.
ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
كان دولار المركزي قد تراجع إلى 17.99 جنيه في أول تأثير لرفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس (2%)، لتعتبر المرة الثالثة الذي يتراجع إلى هذا المستوى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي لكنه عاد للارتفاع مجددا لمستوى 18 جنيها بعد يومين فقط من تطبيق قرار رفع الفائدة.
وكان البنك المركزي قد قرر بداية الأسبوع الحالى تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالى، بما ساهم مؤقتاً في تراجع سعر الدولار البنك المركزي نتيجة ارتفاع الطلب على العملة المحلية.
وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيها في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال مارس وأبريل.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و19.1530 جنيه للشراء.
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