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ثقافة وفنون
إيمان عز الدين رئيسًا لاتحاد الإعلاميين العرب
الثلاثاء 30 مايو 2017 02:57 م
إيمان عز الدين 225
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إيمان عز الدين 336
محمد فتحى
قرر مجلس إدارة اتحاد الاعلاميين العرب تعيين الإعلامية إيمان عز الدين رئيسا للاتحاد والذى جاء بإجماع مجلس الادارة.
وقال المستشار محمد الشرقاوى امين عام الاتحاد، إن قرار الاتحاد جاء فى اجتماع مجلس الادارة الذى قرر ايضا تعيين اربعة نواب للرئيس وهم: الدكتور احمد الهنانده من الاأردن والاعلامى مفرح الشمرى من الكويت والاعلامى وليد عبد الرحمن زكى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق أمن مصر والدكتور محمد الصغير كتوجه من الجزائر.
واضاف الشرقاوى أن مجلس ادارة الاتحاد قرر ايضا استمرار المستشار محمد الشرقاوى أمينا عاما للاتحاد واختيار ثمانية أمناء مساعدين وهم: عمر الفوزان - السعودية ونجاة الحشاش - الكويت ويسري شاكر عثمان - مصر وناهد احمد الشيخ - البحرين وعبدالمجيد قاسم زبح – اليمن و الدكتور عمر محمد غريبة – ليبيا والدكتور ماهر عربيات – الاردن وعمار ال ابراهيم – سلطنة عمان.
وأشار إلى أن مجلس الادارة قرر تعيين أحمد رضوان حفنى حمد - مصر - مديرا عاما للاتحاد ومحمد أحمد عبدالغنى - مصر - أمينا عاما للصندوق وماريان عماد فرح - مصر - مديرا عاما لمكتب الاتحاد بالقاهرة.
وقال إتم تعيين داليا عادل بدوى كامل ومحمد مجدى صالح الشريف مسئولى العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد.
وأكد أن اختيارات الاتحاد جاءت من أجل تطوير عمل الاتحاد ودوره وتنشيط أدائه من خلال الخيارات الاعلامية المتميزة التى يزخر بها الاتحاد والتى تمثل كافة الدول العربية.
وشدد على ان الاتحاد سيشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة كبيرة سيكون فيها اكثر إيجابية وفعالية فى تطوير الاعلام العربى وجعله فى خدمك قضايا الوطن.
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