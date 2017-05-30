السودان تحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر

خالد بدر الدين

وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح اليوم الثلاثاء على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار الذى شمل أيضا وقف استيراد أي تقاوي أو شتلات من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.

وذكرت وكالة رويترز إن الخلافات دبت بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا بدءا من أراض متنازع عليها في جنوب مصر وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانىء والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر".





وقررت السودان في مارس الماضى فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر أيلول لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.





ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.

ويجد السودان الذي تضرر اقتصاده جراء انفصال الجنوب في 2011 نفسه في مواجهة مع جارة أكثر ثراء ونفوذا حيث يقل تعداد سكان السودان قليلا عن نصف المصريين البالغ عددهم نحو 92 مليون نسمة وقد اعتمدت الخرطوم على مصر كأكبر مصدر لواردات الكثير من السلع الغذائية.



