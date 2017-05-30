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بورصة وشركات
هاشم ونظمي والعزب وشلبي ينضمون لسباق انتخابات البورصة
الثلاثاء 30 مايو 2017 02:18 م
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البورصة المصرية
أحمد علي:
تقدم هاشم السيد، العضو المنتدب بشركة المصريين في الخارج، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات المقيدة.
كما تقدم سليمان نظمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للوساطة المالية وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بأوراق ترشحه على مقعد شركات السمسرة.
وتقدم أيضًا السيد سامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتنداول الأوراق المالية، بأوراق ترشحه لانتخابات عضوية البورصة عن مقعد شركات السمسرة.
فيما تقدم مساء اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد شلبي، العضو المنتدب بشركة إم بي للهندسة، بأوراق ترشحه على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.
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