ADM السويسرية تحدد 35 جنيها سعرا لسهم الوطنية للذرة

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شريف عمر:



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ايه دي ام انترناشيونال لشرء حتي عدد 29,512,638 سهم بنسبة 100% وبحد ادني 51% من اسهم راسمال شركة لوطنية لمنتجات الذرة، مع تحديد سعر السهم بـ 35 جنيها، وأوضحت الهيئة فى بيان منشور على شاشة التداول أنه جار دراسة ملف العرض.



وكانت المال قد نشرت نهاية أبريل الماضى، أن شركة ADM السويسرية، اقتربت من إنهاء الفحص النافى للجهالة لشركة الوطنية لمنتجات الذرة تمهيداً للتقدم بمستندات عرض الشراء الإجبارى لكامل أسهم الوطنية قبل نهاية مايو الحالى.



وتشهد المنافسة على شراء حصة شركة مصر المالية للاستثمارات، بشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والبالغة 42.9% من الأخيرة منافسة محتدمة للغاية، بعد تقدم 4 عروض، من شركات "ADM" السويسرية، و"كايرو ثرى ايه" المصرية، والمنى مصر الدولية للاستيراد والتصدير، وأخيراً احدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.



ونشرت المال فى مراحل سابقة تعيين ADM السويسرية للمجموعة المالية هيرمس كمستشار مالى فى عرض الاستحواذ المقدم، فيما عينت شركة كايرو ثرى ايه شركة سى اى كابيتال كمستشار مالى، فى حين تلعب بايونيرز المالية مهام المستشار المالى لشركة المنى مصر الدولية للاستيراد، وفى 10 مايو الحالى، أعلنت الوطنية للذرة تلقى شركة مصر المالية من شركة العالمية للاستثمارات المالية التابعة للقابضة المصرية الكويتية، لشراء حصة مصر المالية فى الوطنية للذرة.



أكدت مصادر مقربة من الشركة أن الشركات الأربع مهتمة بقوة بالاستمرار فى الصفقة، ولم تنسحب أيا منهم، وهو ما يؤكد احتدام المنافسة بينهم، نظرا للملاءة المالية المرتفعة للشركات، بجانب تعاقدهم مع كبرى بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية لتولى مهام المستشار المالى.



كانت "المال" قد انفردت بالكشف عن اعتزام "مصر المالية" التابعة لبنك مصر، التخارج من حصتها البالغة 12.6 مليون سهم، تمثل 42.9% من "الوطنية"، فى إطار التزام الشركة بتنفيذ خطة بنك مصر بالتخارج من الأصول غير الأساسية، وهو ما تلاه إعلان "الوطنية" عن تلقيها طلب فحص نافى للجهالة من "ADM فى 9 مارس الماضى، وآخر من «كايرو ثرى أيه» 21 من الشهر نفسه.



وعينت "مصر المالية" تحالفا مكونا من بنك مصر، وشركة فاروس المالية القابضة كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.



جدير بالذكر أن "ADM" مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو، واستحوذت منذ عامين على حصة بشركة "ميدسوفتس" لطحن الحبوب وتصنيع المواد الغذائية وترغب فى التوسع بهذا المجال بالسوق المحلية،، فيما تأسست "كايرو ثرى أيه" المملوكة لأسرة رجل الأعمال رفعت الجميل عام 1981 وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية والاستيراد والتصدير، وهى من أكبر الشركات المحلية العاملة فى مجال استيراد الحبوب وحافلات النقل الثقيل وترغب فى اضافة انشطة جديدة مرتبطة بالمنتجات التى تستوردها.



فى حين تعتبر شركة المنى الدولية واحدة من أبرز الشركات المحلية العاملة فى مجال استيراد الحبوب الغذائية وعلى رأسها الذرة الصفراء، وكان عبد المجيد حسن، رئيس المنى، قد قال سابقاً لـ المال إن شركته تستورد مليونى طن سنويًا من الذرة، وتهدف من الصفقة مضاعفة كميات استيراد الذرة، وتوريدها لمصنع "الوطنية" لزيادة كميات الإنتاج من منتجات الفركتوز والجلوكوز المستخدمة فى صناعة الحلويات والمياه الغازية.



وأشار إلى أن "المنى" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، لإضافة خط جديد بداخل مصنع "الوطنية" لزيادة طاقتها الإنتاجية.



ويتوزع هيكل ملكية "الوطنية" ما بين 9.6 % للبنك الأهلى المصرى، و9.4% لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبوظبى الإسلامى بنسبة 4.1%، والباقى أسهم حرة فى البورصة.



وبينت القوائم المالية للوطنية للذرة خلال الربع الاول من العام الحالى ارتفاع مطرد فى ارباحها، لتصل الى 91.76 مليون جنيه مقارنة بـ 11.57 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.