وزير التجارة يستعرض خطة عمل هيئة تنمية الصادرات

وزير التجارة والصناعة

محمد ريحان:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات، وتتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فضلاً عن تدشين بوابة الكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع الأستاذة شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وبحضور شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، وهالة الجدامى، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات، وسمير الجمال، مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية، حيث تم استعراض استراتيجية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.



وقال الوزير إن الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمى المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير حالياً الأمر الذى يسهم فى وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمى أو الإجرائى، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الاعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.



وأشار قابيل إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية الى مختلف الاسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الاوروبى باعتباره الشريك التجارى الاول لمصر فضلاً عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لاسواق غرب افريقيا وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الميركسور والتى تم تفعيلها مؤخراً مع عدد من دول امريكا اللاتينية.



وقالت شيرين الشوربجى ان استراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الالكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالاسواق الخارجية بالاضافة الى تسهيل النفاذ للاسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية، مشيرةً الى ان محاور عمل الهيئة تتضمن ايضاً بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية بالاضافة الى انشاء اكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.



وأضافت أن خطة عمل الجهاز تتضمن ايضاً اجراء تطوير هيكلى ومؤسسى كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعاً واقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الاولوية مشيرةً الى انه من المستهدف مع نهاية العام الجارى تخريج ألف متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر بالاضافة الى تدشين البوابة الالكترونية للهيئة.



وأشارت إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت حكومية أو غير حكومية حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الاعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع المصدرين وكذا احتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم وهو ما تم وضعه فى الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.



