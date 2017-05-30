البورصة تواصل الأداء المتباين والمصريين والعرب الأكثر بيعا

البورصة المصرية

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% إلى 13217نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 575 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 801 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 75.5 مليون جنيه و3 مليون جنيه و46 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 6 ملايين جنيه و124 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 59 سهما من إجمالى 161 سهما متداولا، بينماهبط 64 وبقى 38 دون تغير.



وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الإثنين، علي أداء متباين بسبب عمليات جني الأرباح في آخر لحظات، لكن مؤشرها الرئيسي حافظ علي مستوياته أعلى مستوى 13100 نقطة.



وصعد المؤشر الرئيسي" egx30" في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.02% مقلصًا من مكاسبه الصباحية ليصل إلى مستوى 13207.94نقطة، بينما هبط مؤشر" egx50" بنسبة 0.12% إلى مستوى 2048.28 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني للأسهم المتوسطة مع عمليات بيعية قبل اغلاق الجلسة بنسبة 0.14% إلى مستوى 567.12 نقطة، وطالت الخسائر من المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة 0.06% لينهي تعاملاته عند مستوى 1367.77 نقطة.