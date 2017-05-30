ماتياس جوهانسون رئيسًا لإريكسون مصر والسعودية‎

المال - خاص



أعلنت إريكسون لحلول الاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين ماتياس جوهانسون رئيساً لإريكسون مصر والمملكة العربية السعودية.



وقد أصبح جوهانسون عضوا فى فريق القيادة لأسواق المنطقة حيث تولى منصبه الجديد فى 16 مايو 2017.



وقالت رافيه إبراهيم رئيسة اريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا:" إن فريقنا القيادى الجديد سيكون مسؤولاً عن دعم عملائنا الحاليين وقيادتهم نحو النجاح مع المزيد من الطموح لتلبية المزيد من احتياجاتهم. وما زال تركيزنا الأهم وأولويتنا تنصب في سبيل محافظتنا على موقعنا كشريك رائد وموثوق من قبل العملاء على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنا أكيدة بأن هذا الفريق الجديد سيمكننا من تحقيق أهدافنا التي نرنو إليها".



وقبل تعيينه فى منصبه الحالى، تولى جوهانسون عددا من المناصب المهمة فى الأسواق التى تغطيها الشركة ومن ضمنها السويد، تايوان وأثيوبيا، وقد شغل أخيراً منصب رئيس الشركة في شرق أفريقيا لإدارة أعمالها في إثيوبيا، السودان وجنوب السودان.



وكان جوهانسون قد نال درجة الماجستير فى الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال من معهد التكنولوجيا التابع لجامعة لينشوبينغ فى السويد.



وأضافت إبراهيم قائلة: "تزامناً مع تشكيلنا لفريق القيادة الجديد في أسواق المنطقة، أود أن أتوجه بالشكر لكل من كان جزءاً في فريق القيادة السابق. لقد شغلوا مناصب رئيسية في قيادة الشركة خلال أوقات التبدلات والتغيرات التي شهدتها الشركة ونحن نقدر ونحترم مشاركتهم هذه."