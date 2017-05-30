المنير يتوقع تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة الأسبوع المقبل

عمرو المنير

خالد بدر الدين:



أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل.



ويأتي تصريح المنير، لرويترز، بعدما وافق مجلس النواب أمس الإثنين، على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.



وقال المنير فى اتصال هاتفى "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وأن مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة".



تستهدف الحكومة أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو القادم.



وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.



وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020 ووافق مجلس النواب أمس الإثنين على قرار تمديد التجميد.