استمرار حجب المواقع الإلكترونية

المواقع المحجوبة

محمود جمال ومحمد فتحي:



دون أى إخطار رسمى أو إنذار مُسبق، اتسعت دائرة حجب المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية لتضم كلا من «مدى مصر» و«محيط» وموقعين تابعين لجريدتى «البورصة» و«دايلى نيوز»، إلى جانب 21 موقعاً أخر تم الإعلان عن حجبها يوم الأربعاء الماضى عبر جهات أمنية لم تعلن عن نفسها، وذلك بدعوى نشر الأكاذيب ودعم الإرهاب.



على صعيد آخر، عاود موقعا « مدى مصر» و«دايلى نيوز» للعمل جُزئيًا عبر عدد محدود من مقدمى خدمات الإنترنت، بعد أن تم حجبهما يومي الأربعاء والسبت الماضيين على التوالى.



وقال مصدر مسئول بموقع مدى مصر، لـ«المال» إن القارئ يمكنه الوصول حاليًّا إلى المحتوى من خلال شبكة تى إى داتا، وجزئيًا على شبكتى «اتصالات» و«فودافون»، إلا أن الموقع ما زال متوقفًا على شبكة أورنج للاتصالات.

وأوضح أن «نور» لخدمات الإنترنت كانت هى الشركة الوحيدة التى استمرت فى بث محتوى مدى مصر، منوها بأن ادارة الموقع تقدمت بمذكرة إلى نقابة الصحفيين اعتراضًا على قرار الحجب دون إبداء أسباب، والتى تقدمت بدورها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، كما أرسل أيضا مذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستيضاح أسباب الحجب.



وأشار المصدر إلى أن «مدى مصر» لم يتلق حتى الآن أى مستند رسمى من الحكومة يخطر إدراته بأسباب الحجب.



كما أصدر العاملون بجريدتى البورصة وديلى نيوز يوم الأحد الماضى بيانا مشتركا استنكرا خلاله الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهم والترويج لتبعيتهم لتمويل قطرى أو إخوانى، كما تقدموا بمذكرة إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، وتعملان وفقا للقانون.



وأعتبر البيان قرار الحجب غير مفهوم أو مبرر بعد عشر سنوات من بدء الاستثمار فى مشروع صحفى خاصة وأن مستثمر سعودى كبير يساهم بنسبة %50 فى الوكالة الإعلانية التى تقوم بتمويل وتسويق المشروع لتقديم الخدمة الصحفية التى يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصرى بحيادية واحترافية».



فى سياق متصل، دشن نشطاء صحفيون عبر مواقع السوشيال ميديا عددا من الهاشتاج منها «الصحافة مش جريمة» و«لا لحجب الصحف» اعتراضا على حجب المواقع الإخبارية.



من جانبه، رفض مصدر مسئول بشركة «ميديا بان آراب» المالكة لموقع محيط - شبكة الإعلام العربية - التعليق على حجب الموقع بداعى عدم توافر معلومات مؤكدة حول أسباب الحجب، مشيرا إلى أن « محيط » بصدد إصدار بيان رسمى حول تلك الأزمة لاحقا.



يذكر أن قائمة المواقع المحجوبة فى مصر التى أعلنتها الحكومة الاربعاء الماضى وعددها 21 موقعاً شملت كلا من شبكة مواقع قناة الجزيرة القطرية، والجزيرة الوثائقية، وهافتجون بوست عربى، والشرق القطرية، ومصر العربية، والعربى 21، والشعب، وكلمتى، والحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أونلاين، ورصد، وبوابة القاهرة، والعربى القطرية، والوطن القطرية، والراية القطرية، ونافذة مصر، ووكالة الأنباء القطرية وقنا».



كما تزامنت حركة حجب المواقع مع توقف الموقع الاخبارى الرسمى التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «إيجى نيوز» أمس الأول الأحد، ما أثار شائعات على مواقع السوشيال ميديا بشأن انضمامه إلى قائمة المواقع المحجوبة وسط صمت حكومى.



وفى أول رد رسمى من الهيئة الوطنية للإعلام المسئولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، قال أمجد بليغ، الأمين العام، إن موقع إيجى نيوز تعرض لعطل فنى لا يمت بصلة من قريب أو بعيد بسلسلة حجب المواقع الإخبارية الأخيرة.



وأوضح بليغ فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة أخطرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعطل ووعدتها بمتابعة الموقف، وهو أمر أرجعه مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إلى إجراء تحديثات فنية.