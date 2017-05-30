كايرو سولار تستعد لاقتناص 10 محطات شمسية بقدرة 500 كيلووات

الطاقة الشمسية

عمر سالم:



تسعى شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، إلى اقتناص تنفيذ 10 محطات طاقة شمسية خلال الفترة المقبلة، ضمن خططها للتوسع، ولتحقيق مستهدفاتها خلال العام الجارى، والتى تتضمن تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات.



وقال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بالشركة -فى تصريحات لـ «المـال» -إن الشركة تستعد للمنافسة على الفوز بنحو 10 محطات شمسية ، بقدرة 50 كيلووات للمحطة الواحدة وبإجمالى نحو 500 كيلووات.



وأضاف أن تكلفة المحطة الواحدة لن تقل عن 600 ألف جنيه، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وسيتم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، كما سيتم استخدام بطاريات تصنيع مصري، وتركيب خلايا مستوردة من الصين.



وأشار إلى أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول : يستهلك معدلات طاقة مرتفعة ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى لتركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى : من يمتلك أراضى أو مشروعات فى الصحراء وليست مرتبطة بالشبكة القومية، فيسعى لاستبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.



وفى السياق ذاته، كشف «توفيق» عن أن المحطات التى سيتم تنفيذها، ستكون مملوكة لشركات استصلاح الأراضى بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمحافظات مختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العملاء على مثل تلك المشروعات.



وأضاف أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى وللطلمبات، تستهدف بها مناطق فى العلمين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل لنحو 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.



وقال إن شركته ستنتهى خلال أيام من تنفيذ محطتين أخريين بقدرة تصل لنحو 50 كيلووات لكل منهما ، وبنظام الخلايا الفوتوفلطية ، بالاضافة إلى أنه سيتم تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الخاصة بالمحطات.



وأشار إلى أن تكلفة المحطتين تصل إلى نحو مليون جنيه ، ويقوم العملاء بتمويل إنشاء المشروعات، والتى تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية ، كما ﺗﺨﻄﻂ الشركة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﻧﺎﺭﺓ 1000 ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﺮﻯ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴًﺎ للفوز بها، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﺷﻤﺴﻚ ﻳﺎﻣﺼﺮ».



ﻭﺗﺄﺳست «ﻛﺎﻳﺮﻭﺳﻮﻻﺭ»، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ‏«ECG‏»، ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻤﺮﻭﻋﻠﻮﺑﺔ، وﺷﺮﻛﺔ «EMC»، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ فى ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ كهربائية ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.