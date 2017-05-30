كوريا الشمالية تؤكد نجاح إطلاق صاروخ باليستي

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية (كونا)، اليوم الثلاثاء، أن بيونج يانج أكدت أن إطلاق صاروخ باليستي كان "ناجحًا"، وذلك بعد يوم واحد من سقوط قذيفة في المياه القريبة من اليابان.





وحسب (أ.ف.ب) كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على إطلاق الصاروخ الثالث الذي أطلقه النظام النووي في أقل من ثلاثة أسابيع، والذي تم إطلاقه في تحدٍّ لتحذيرات الأمم المتحدة من العقوبات والتهديدات الأميركية بالقيام بعمل عسكري محتمَل.





وقال التقرير "إن الصاروخ الباليستي حلّق باتجاه السماء شرقًا حيث ضرب بشكل صحيح نقطة هدف مخطط لها".





وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ من نوع سكود انطلق شرقًا على بُعد 450 كيلومترًا (280 ميلًا).



وقالت اليابان إنها تعتقد أنه سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تمتد على بُعد 200 ميل بحري من الساحل.



