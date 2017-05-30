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نقل وملاحة
جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية
الثلاثاء 30 مايو 2017 12:19 ص
محافظة بورسعيد
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محافظة بورسعيد
متابعات:
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، عمليات برئاسة حلمى أبوالحسن مدير عام الإدارة العامة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض والإدارة العامة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد درويش محاولة تهريب كمية كبيرة الألعاب النارية المحظور إستيرادها لخطورتها على الأمن العام.
وبناء على مذكرة المعلومات المقدمة بتاريخ 2017/5/29 من حلمى أبوالحسن مدير عام الإدارة العامة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات بإعتزام شركة «م. أ. م» إدخال أصناف محظورة ومخالفة داخل حاوية رقم EITU1741927 واردة من الصين وتم تسجيلها بالبيان الجمركى رقم 2017/2658 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أجزاء فلاتر.
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة بمجمع وارد مخازن 45 من حسن عبدالحليم مدير الساحة وحسن أبوجميل مدير الحركة، وعلاء السيد مدير المعلومات ورمزي الهوارىرئيس قسم الحركة، والسيد المنصوري ومجدى صبح وإبراهيم الجندى رؤساء أقسام المكافحة.
وتوجهت اللجنة لمعاينة الحاوية حيث تم مراجعة رقم الحاوية والسيل الملاحي، وفتح الحاوية فتبين وجود 148 كرتونه ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأشكال مخبأة بها عدد 532800 لعبة نارية على شكل مثلث.
وقرر جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وسامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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