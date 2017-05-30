الأهلي بطلًا للدوري المصري للموسم الثاني على التوالي

حسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز، للموسم الثاني على التوالي، وللمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه، رغم تعادله مع مضيفه مصر المقاصة، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش بحوض الضرس في السويس، في ختام لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.





وشهدت الدقيقة 23 أول أهداف اللقاء، عن طريق جونيور أجايي لاعب الأهلي، الذي استفاد من الخطأ الفادح لبولان فوافي لاعب مصر المقاصة، الذي هيّأ الكرة لأجايي ليضعها على يمين أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الفيومي.





وألغى محمد فاروق، حكَم اللقاء، هدفًا لمصر المقاصة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، حيث أشار محمد عبد المجيد، مساعد الحكَم الثاني، إلى وجود تسلل لحسين الشحات ظهير أيمن المقاصة، الذي وضع رأسية رائعة، على يمين شريف إكرامي حارس الأهلي، ليلغي فاروق الهدف، وينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء القلعة الحمراء بهدف نظيف.





وفي الدقيقة 62 من عُمر اللقاء، انفرد أجايي بمرمى مصر المقاصة، ليخرج أحمد مسعود حارس الفريق الفيومي من مرماه، ويبعدها لتصل إلى وليد سليمان، الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة بالمرمى الخالي من حارسه، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي.





واحتسب محمد فاروق، حكَم اللقاء، ضربة جزاء لمصر المقاصة في الدقيقة 70، بإشارة من سمير جمال مساعد الحكم الأول، ليترجمها أحمد الشيخ في مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 71، ليعزز الشيخ صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري، بعدما رفع رصيده للهدف رقم 15.





وأدرك جون أنطوي التعادل لمصر المقاصة، بهدف رائع في الدقيقة 75، بعدما استغل بينية فوافي، خلف رامي ربيعة وسعد الدين سمير قلبيْ دفاع الأهلي، ليضعها لحظة خروج شريف إكرامي من مرماه، معلنًا عن هدف التعادل للفريق الفيومي.





ومرّت الدقائق دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق، ليتوَّج الأهلي رسميًّا باللقب، بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز الأهلي في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء اليوم، ورفع الأهلي رصيده للنقطة 76، محتفظًا بصدارة جدول الترتيب، فيما قفز المقاصة للنقطة 64 وظل في المركز الثاني.





وفي لقاءات أخرى أقيمت ضمن نفس الجولة والتوقيت، على استاد حرس الحدود في المكس بالإسكندرية، تغلَّب سموحة على مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف نظيف لنجمه إسلام محارب.



