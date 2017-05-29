إزالة تعديات مطاعم الداون تاون على أملاك الدولة بالإسكندرية

شنّ حي وسط، برئاسة المهندس على مرسي، وبالتنسيق مع مأمور قسم شرطة محرم بك، حملة لإزالة التعدي الواقع من قِبل مطعم توينتي فور سفن، بالداون تاون، لتعدِّيه على أرض الدولة، من خلال إقامته مبنى حضانة أطفال وسور مبانٍ للحديقة الخارجية للمطعم.

وتم، خلال الحملة، إزالة جميع التعديات المخالِفة بمسطح 20*35 مترًا، وإزالة سور بطول 10 أمتار، بارتفاع 2 متر، بالإضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على الممر المجاور لباب الحديقة، حيث تم إزالة ثلاثة أكشاك بمسطح 3*20 مترًا.

من جانبه شدد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على الجهات صاحبة الولاية بعمل حصر دقيق لجميع التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهم، وتصنيفها وفقًا للمساحة والمكان والحي، والتميز بين الحالات المستقرة وغير المستقرة، وحصر جميع الإزالات التي تم تنفيذها، مؤكدًا ضرورة حصر وفحص جميع طلبات التقنين الواردة إليهم، وسرعة دراسة وضع هذه الطلبات والتأكد من أحقيتها في ظل القانون، وإزالة المخالف منها فورًا.