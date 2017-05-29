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سيـــاســة
النواب يؤيد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة
الإثنين 29 مايو 2017 10:36 م
مجلس النواب 1
أخر الأخبار
مجلس النواب 1
مصطفى طلعت
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وبدء تطبيق ضريبة الدمغة لمدة 3 سنوات مقبلة.
وتطبَّق ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 فى الألف لمدة عام، ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.
وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
وجمّدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدَّد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقًا لينتهي في مايو 2020، ليقرَّه البرلمان بشكل رسمي، اليوم.
سيـــاســة
ضريبة البورصة
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