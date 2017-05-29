النواب يؤيد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وبدء تطبيق ضريبة الدمغة لمدة 3 سنوات مقبلة.





وتطبَّق ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 فى الألف لمدة عام، ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.





وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.



