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سيـــاســة
تحرير محضر ضد شقيق ياسر برهامي لإلقائه درس التراويح
الإثنين 29 مايو 2017 10:06 م
ياسر برهامي
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ياسر برهامي
مها يونس :
حررت مديرية أوقاف الإسكندرية محضرًا ضد شقيق نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامى، عقب مخالفته قرارات وزارة الأوقاف، وقيامه بإمامة المصلين، وإلقاء الدروس دون تصريح في زاوية الفاروق فى سيدي بشر بحري بالإسكندرية.
وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية: إن الشيخ سعيد عبدالعاطي مدير إدارة أوقاف المنتزة قام بتحرير محضر بتلك المخالفة؛ مشيرا إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية ستفعل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد بدون تصريح.
وأكد الشيخ محمد العجمي عدم تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد سواء في التراويح أو في التهجد أو في أي وقت آخر، بناء على تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وشدد العجمي، على مفتشي المتابعة الميدانية بمديرية أوقاف الإسكندرية، تكثيف حملاتها التفتيشية في كل ما يتصل بشئون المسجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح، ونظافة المساجد لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة، فضلا عن وجود غرفة عمليات برئاسته تعمل على مدار الـ"24 ساعة" لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة، وكذلك وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة.
سيـــاســة
ياسر برهامي
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