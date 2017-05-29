مدى مصر يصدر بيانًا بشأن حجب موقعه

موقع مدى مصر

المال- خاص



أصدر موقع مدى مصر، اليوم الإثنين، بيانا بشأن حجبه من على شبكة النت جاء فيه ما يلي "بشأن التقارير المتداولة والتي تفيد بإزالة الحجب المفروض على موقع «مدى مصر»، فإننا لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد رفع الحجب كليًا؛ حيث إن قدرة المستخدمين على الولوج إلى موقعنا تختلف من مستخدم لآخر على نفس شبكة الاتصالات، بينما لا يزال الموقع محجوبًا بالكامل عن مستخدمين آخرين".



وأضاف البيان أنه "بالتواصل مع عدد من شركات تقديم خدمة الإنترنت فإنها أكدت عدم توافر أي معلومات لديها حول حالة حجب «مدى».



وتابع البيان "في ضوء هذا التباين واستمرار غياب أي تعليق رسمي يخطرنا بحجب الموقع، فإننا سنواصل تحليل حالة الحجب بأنفسنا، وسنقوم بإخطار قرائنا في أقرب فرصة بأي تطورات جديدة".



وختم بقوله: "نشكركم جميعًا على كافة رسائل وأشكال التضامن والدعم التي أغدقتموها علينا على مدى الأيام الخمسة الماضية".