EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مدى مصر يصدر بيانًا بشأن حجب موقعه
الإثنين 29 مايو 2017 08:14 م
موقع مدى مصر
أخر الأخبار
موقع مدى مصر
المال- خاص
أصدر موقع مدى مصر، اليوم الإثنين، بيانا بشأن حجبه من على شبكة النت جاء فيه ما يلي "بشأن التقارير المتداولة والتي تفيد بإزالة الحجب المفروض على موقع «مدى مصر»، فإننا لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد رفع الحجب كليًا؛ حيث إن قدرة المستخدمين على الولوج إلى موقعنا تختلف من مستخدم لآخر على نفس شبكة الاتصالات، بينما لا يزال الموقع محجوبًا بالكامل عن مستخدمين آخرين".
وأضاف البيان أنه "بالتواصل مع عدد من شركات تقديم خدمة الإنترنت فإنها أكدت عدم توافر أي معلومات لديها حول حالة حجب «مدى».
وتابع البيان "في ضوء هذا التباين واستمرار غياب أي تعليق رسمي يخطرنا بحجب الموقع، فإننا سنواصل تحليل حالة الحجب بأنفسنا، وسنقوم بإخطار قرائنا في أقرب فرصة بأي تطورات جديدة".
وختم بقوله: "نشكركم جميعًا على كافة رسائل وأشكال التضامن والدعم التي أغدقتموها علينا على مدى الأيام الخمسة الماضية".
سيـــاســة
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا