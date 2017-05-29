EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مكاسب 5 بورصات بقيادة دبى والرياض
الإثنين 29 مايو 2017 08:00 م
بورصة دبي 556
أخر الأخبار
بورصة دبي 556
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بقيادة الرياض ودبى، مع زيادة طفيفة للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وسط تداولات متواضعة، وهبوط 3 بورصات بنسب بسيطة منها أبوظبى.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم 0.6 % ليرتفع إلى 6822 نقطة، بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات، ومنها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التى زاد سعر سهمها 1.3%.
وقفز مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7% ليصل إلى 3318 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 2.4%، وكان الأكثر تداولاً في السوق، وكذلك مؤشر بورصة الكويت 0.2 % ليزداد إلى 6663 نقطة، بفضل سهم شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية الذى كسب 2.3 % ليصل إلى 0.706 دينار، بعد أن قفز 6.2 % أمس الأحد.
وشهد المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة زيادة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 13208 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين 0.1 % ليرتفع إلى 1319 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فمنها سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.1 % لينخفض مؤشرها إلى 4493 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة تقريباً ليهبط إلى 10112 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 5385 نقطة.
بورصة وشركات
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا