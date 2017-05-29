مكاسب 5 بورصات بقيادة دبى والرياض

بورصة دبي 556

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بقيادة الرياض ودبى، مع زيادة طفيفة للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وسط تداولات متواضعة، وهبوط 3 بورصات بنسب بسيطة منها أبوظبى.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم 0.6 % ليرتفع إلى 6822 نقطة، بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات، ومنها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التى زاد سعر سهمها 1.3%.



وقفز مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7% ليصل إلى 3318 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 2.4%، وكان الأكثر تداولاً في السوق، وكذلك مؤشر بورصة الكويت 0.2 % ليزداد إلى 6663 نقطة، بفضل سهم شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية الذى كسب 2.3 % ليصل إلى 0.706 دينار، بعد أن قفز 6.2 % أمس الأحد.



وشهد المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة زيادة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 13208 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين 0.1 % ليرتفع إلى 1319 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فمنها سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.1 % لينخفض مؤشرها إلى 4493 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة تقريباً ليهبط إلى 10112 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 5385 نقطة.