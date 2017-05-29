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سيـــاســة
كلمة رئيس البرلمان بشأن حادث المنيـا
الإثنين 29 مايو 2017 07:21 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
حصلت "المال" علي نسخة من كلمة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التي وجهها إلى الأعضاء بشأن حادث المنيا الأخير.
وجاء في نص الكلمة :
السادة الأعضاء :
استيقظت مصر والعالم كله، يوم الجمعة الماضى، على جريمة نكراء جديدة تنتهك الإنسانية، حيث قام مسلحون لا دين لهم بالهجوم على حافلة تقل عدداً من المواطنين المسيحيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.
وهذه الجريمة اهتز لها العالم كله دون استثناء، فقد أدانها مجلس الأمن، ونكست العديد من الدول أعلامها حداداً على أرواح شهداء هذا الحادث وتضامنت معنا الدول الصديقة، يحدث هذا فى الوقت الذى تقف فيه دول أخرى داعمة ومهللة لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، وبدلاً من أن تقوم بالتزاماتها التى يفرضها عليها القانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن، بالتعاون مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، نجدها تحتضن المخططين والمنفذين لمثل هذه الأعمال الإرهابية وتمولهم وتوفر لهم الملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للترويج لهم ولأفكارهم ولأنشطتهم.
ولهذه الدول نقول : إن مصر أكبر من أن تنال منها مؤامراتكم، وصغائركم، وإن المجتمع الدولى يدرك جيداً كل الدول الراعية للإرهاب، وإن عقوبات رادعة فى انتظارهم فى القريب العاجل، فضلاً عما ستتخذه مصر من خطوات لنيل حقها من هذه الدول.
وفى هذا الصدد، يشيد مجلس النواب بقرار القيادة السياسية، الذى تضمن دفاعاً عن النفس وتعقباً للمجرمين بالرد السريع على هذه الأعمال الإجرامية، وهو ما يؤكد أن قواتنا المسلحة على قدر عال من اليقظة، يجعلها قادرة على ضرب بؤر الإرهاب فى أى مكان فى الداخل أو الخارج.
وأما على الصعيد الداخلى، فلا شك أن جميع سلطات الدولة مطالبة الآن بالمزيد من التعاون فيما بينها، للقضاء على فلول هذا الإرهاب الأسود فى مصر، وأن السلطة القضائية -على وجه الخصوص- مطالبة بسرعة محاكمة كل متورط فى مثل هذه الجرائم الإرهابية، وكل من ينتمى إلى أى كيان إرهابى، حتى يكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن ووحدته.
إن مبدأ الفصل بين السلطات كأحد أسس قيام الدول، وسيلة وليس غاية فى ذاته، غرضه وهدفه النهائى حفظ بقاء الدولة وحماية حقوق المواطنين، فلا حقوق ولا حريات بغير وجود دولة.
ندعو الله - سبحانه وتعالى - أن ينزل جميع ضحايا هذا الحادث الأليم منزلة الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم صبراً تهدأ به قلوبهم، وسكينة تملأ نفوسهم بالرضا، كما ندعوه - سبحانه وتعالى - أن ينعم على مصابى هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.
وأدعوكم للوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء هذا الحادث الأليم.
سيـــاســة
البرلمان
علي عبدالعال
حادث المنيا الإرهابي
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