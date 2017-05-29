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شاهد.. سحر البحر الأحمر بأسماكه والصحراء الشرقية
الإثنين 29 مايو 2017 07:20 م
أعماق البحر الأحمر
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أعماق البحر الأحمر
كتب- محمد رجب
حصلت "المال نيوز" على مجموعة قيمة من الفيديوهات التي تبرز جمال وروعة صحراء مصر الشرقية بحيواناتها وطيورها النادرة، وأيضا مشاهد رائعة أسفل مياه البحر الأحمر.
الفيديو الأول للسمكة نيمو وهي من الأسماك الملونة النادرة، وهي معروفة لدى الأطفال من خلال الكارتون الشهير الذي يحمل اسمها.
الفيديو الثاني للجمل الأبيض النادر الذي لا يوجد إلا في صحراء مصر الشرقية.
الفيديو الثالث لطائر العقاب المتوج وهو يتكاثر بإحدى جزر البحر الأحمر المصرية.
الفيديو الرابع لسمكة القرش المصرية وهي سمكة رغم ضخامة حجمها وقدرتها على الفتك إلا أنها سمكة خجولة لا تؤذي أحدًا، وهي من النوع النادر من أسماك القرش.
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