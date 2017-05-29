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سيـــاســة
البرلمان: نؤيد قرارات السيسي بضرب الإرهاب خارج مصر
الإثنين 29 مايو 2017 07:12 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
ياسمين فواز
أيد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحرب على الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية لمعاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة داخل وخارج مصر.
وعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية اليوم الاثنين خلال شهر رمضان لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي الغاشم الذي طال أقباط مصريين بمحافظة المنيا وأدى إلى استشهاد نحو 30 مواطنا.
وطالب برلمانيون بضرورة وضع آلية "مشددة" لتنقية مناهج التعليم في كافة المؤسسات سواء وزارة التربية والتعليم أو الأزهر لنزع كل الموضوعات المتعلقة بالتشدد الديني والتي تتسبب في الحوادث التي يتعرض لها المجتمع خلال الفترة الحالية.
كما طالب النواب بضرورة وضع خطة أمنية مشددة على المناطق الصحراوية وشديدة الخطورة من خلال تنفيذ عمليات مراقبة أمنية جوية لوضع حد للعمليات الإرهابية التي تطال المصريين سواء من الأقباط أو المصريين المتواجدين في هذه المناطق.
البرلماني أحمد شمردن القيادي بائتلاف دعم مصر، طالب بمد وزارة الداخلية وقوات الأمن بالمعدات الحديثة والسيارات المجهزة لمواجهة الإمكانيات الهائلة للتنظيمات الإرهابية.
وطالب شمردن في تصريحات لـ"المال" بتفعيل المراقبة الجوية على المناطق النائية والصحراوية التي يشتبه بوجود عناصر مسلحة فيها.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ضرورة توجيه ضربات استباقية لمعاقل الإرهاب.
وطالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتفعيل المحاكمات العسكرية العاجلة لمرتكبي مثل تلك الأعمال الإرهابية، مضيفة أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه لن يؤتي بثماره في وقف تلك الأعمال الإرهابية.
وحملت النائبة البرلمانية في تصريحات لـ"المال" وزير الداخلية قدر من المسئولية في حادث المنيا بسبب انعدام الامن وقت حدوث واقعة اتوبيس المنيا، مطالبة بضرورة استدعاءه إلى البرلمان ومناقشته حول استراتيجيته الأمنية.
سيـــاســة
البرلمان
حادث المنيا الإرهابي
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