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5 وسائل للهروب من عزومة رمضان
الإثنين 29 مايو 2017 07:05 م
عزومة رمضان 5
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عزومة رمضان 5
علي راشد
نبحث لك دائما عن كل ما يروقك خلال شهر.. في السنوات السابقة كنا نكتب لك كيف تقيم عزومة رمضان بـ100 أو 200 جنيه؟
صدقني عزيزي القارئ حاولت وحاول الزملاء وحاول الشعب أجمع وفشل في أن يفعلها هذا العام.. ولهذا فقررنا أن نلتزم معك بالصراحة ونمنحك 5 نصائح للهروب من عزومة رمضان، وهذا هو ما نستطيع فعله لأنه الحل الوحيد الذي لن تغرم فيه المئات من الجنيهات، ولعل وسائل الهروب من العزومة لن تكون هي الأخرى مجانية ولكنها ستوفر لك الكثير فاتبعها:
1- الديش بارتي:
فور بداية شهر رمضان لابد أن تنتبه لحديثك جيدا مع أصدقائك وأقاربك المعتادين الحضور في عزوماتك الرمضانية، ولابد أن تبدأ انت بالحديث معهم ويكون مقترحك هذا العام هو الخروج من الروتين من خلال "ديش بارتي" في منزلك أو منزل أي شخص من الموجودين في الحوار، محاولا أن تجعل السبب بعيدا عن الأمور المادية بأن يكون السبب وجود المزيد من أنواع الطعام أو إجراء مسابقة بين الزوجات حول أفضل طبق خلال الإفطار، وبهذا تكون خرجت من مأزق العزومة التي قد تكلفك ما لا يقل عن 1000 جنيه.
2- عزومة على السحور:
عزومة على السحور.. هي بالطبع أقل تكلفة كثيرا من عزومة الإفطار كما أنك لن تخسر إذا ردها لك بعزومة على السحور وستكسب إذا عزمك على الإفطار، ولكن حاول أن تضع ضيفك في جو مميز بمنزلك وابدأ السهرة معه من بعد الإفطار بساعة أو ساعتين، محاولا تقديم بعض الحلويات الخفية وبعض المشروبات الرمضانية، وإن كان من الأفضل أن تأخذه في جو أكثر سحرا بعزومته على السحور ولكن في السيدة زينب وهناك سيكون السحور ممتعا في جو شعبي وحضور كبير لملك موائد السيدة.. الفول، وبالطبع لن تدفع كثيرا أيضا.
3- الخروجات:
إذا كان أصدقاؤك يمتازون بالعشم الزائد وطلبوا أن تستضيفهم في منزلك على الإفطار، فهؤلاء لابد أن تصارحهم بأنك تشعر بالملل من كثرة التواجد في المنزل وأنك في حالة صعبة مقترحا عليهم أن تخرجوا في مكان آخر به طعام مختلف في مكان تراثي مميز أو حتى يخت في النيل من اليخوت الصغيرة التي تقدم الإفطار بأسعار مناسبة.
4- مكان مميز:
ابحث عن الأماكن المميزة التي قد تستطيع فيها قضاء إفطار مختلف فمن الممكن أن تقترح على أصدقائك أن يحلوا يوما في مكان مثل "ملاذ" وهو يوفر لك حاليا أدوات الطبخ وتستطيع أن تأخذ طعامك وتقوم أنت والأصدقاء بالطهي هناك، أو قد تختار مكانا مثل "الربع" في القاهرة الفاطمية لتفطر هناك وتشاهد عروض التنورة، العديد من الأماكن تقدم لك عروضا مختلفة وتحاول أن تكون مميزة لتجذبك إليها وتوفر عليك العزومة.
5- رفض العزومة:
إذا خابت كل حيلك أو إذا كنت لا تريد كل هذه الخدع للهروب من العزومة فاهرب منها عن طريق رفضك لأن تكون ضيفا على أحد، فرفض العزومة بمثابة التأكيد أنك لن تردها.
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