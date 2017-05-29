صبحي يستقبل نظيره الروسي لبحث العلاقات الاستراتيجية المشتركة

صدقي صبحي يستقبل نظيره الروسي

بدور إبراهيم:



استقبل الفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لمصر وجمهورية روسيا الاتحادية، وقام شويجو باستعراض حرس الشرف ومصافحة كبار مستقبلية من قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.



وعقد الوزيران لقاءً استهله القائد العام بالترحيب بوزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز القوات المسلحة بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتباحث حول كل ما يهم البلدين على صعيد التعاون العسكري وتطوير العلاقات في هذا المجال الحيوي من مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، ولا سيما في ضوء التفاهم والتقارب بين القيادة السياسية لكلا البلدين ، والحرص المتبادل على تحقيق انطلاقة جديدة تعزز مجالات التعاون المشترك وترسخ جسور الشراكة التاريخية بين البلدين.



وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تهديدات الإرهاب والتطرف الذي أصبح تهديدًا للأمن والسلم العالميين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الدولي لمواجهتها.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات هامة تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين وخاصة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجالات.



من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدمًا كبيرًا وخاصة في مجال التعاون العسكري في مختلف الأصعدة ، والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ، مشيرًا إلى الدور الرئيسي لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



كما عقد وزيرا الدفاع المصري والروسي اجتماعًا موسعًا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



حضر المراسم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والوفد الروسي المرافق وملحق الدفاع الروسي وسفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة.