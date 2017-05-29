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الأعلى للإعلام يجتمع لمناقشة أزمة حجب المواقع غدًا
الإثنين 29 مايو 2017 05:40 م
حجب موقع رصد
أخر الأخبار
موقع رصد
محمد فتحى
قالت نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن المجلس سوف ينعقد غدا لمناقشة كل الأمور المتعلقة بأزمة حجب عدد من المواقع الإخبارية مؤخرًا.
وعن رأي المجلس فى الحجب المفاجئ للعديد من المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية، قالت لـ"المال"، إنه إجراء يحدث فى جميع دول العالم التى تعرضت لمخاطر بسبب هذه النوعية من المواقع، مؤكدة أنها إجراءات تتعلق بالأمن القومى.
ورفضت تأكيد أو نفى إمكانية إعادة النظر فى بعض المواقع التى تم إغلاقها مؤخرًا إذا ثبت عدم صحة الاتهامات التى تسببت فى حجبها، مثل "مدى مصر".
يذكر أن جهات أمنية أصدرت قرارا خلال الأسبوع الماضى بحجب قائمة بأسماء 21 موقعًا فى مصر هى: شبكة مواقع قناة الجزيرة القطرية، والجزيرة الوثائقية، وهافنجتون بوست عربى، والشرق القطرية، ومصر العربية، والعربى 21، والشعب، وكلمتى، والحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أونلاين، ورصد، وبوابة القاهرة، والعربى القطرية, والوطن القطرية، والراية القطرية، ونافذة مصر، ووكالة الأنباء القطرية قنا، وانضم إلى القائمة منذ أيام موقعا جريدة البورصة والديلى نيوز المصريتان.
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