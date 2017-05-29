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سيــارات
كيان إيجيبت تتعاقد مع الشرقاوى موزعًا لسكودا بمصر الجديدة
الإثنين 29 مايو 2017 05:12 م
شعار سكودا
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شعار سكودا
شريف عيسى
كشفت كيان للتجارة والاستثمار، المستورد الحصرى للعلامة التشيكية سكودا فى مصر، عن اختيار شركة الشرقاوى كأول موزع حصرى لسكودا ليتولى تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة بمنطقة مصر الجديد.
وقال بيان صادر عن كيان إن توقيع أول عقد توزيع فى شبكة موزعى سكودا والذى جرى فى الثانى والعشرين من مايو الحالى، سيتم تفعيله الأول من يونيو المقبل.
وقال نادر نبيل، مدير قطاع سكودا فى مصر، إن كيان للتجارة والاستثمار تقوم الآن بتقييم موزعى سكودا السابقين لتحديد الموزعين الذين سيتولون مهام توفير طرازات الصانع التشيكى وتقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، كاشفاً عن تفاصيل المفاوضات فى هذا الصدد فى أقرب وقت ممكن، وفقاً للمعايير المحددة من قبل سكودا أوتو.
وكشف نادر عن تقديم كيان للتجارة والاستثمار 3 طرازات قريباً من سكودا وهى: فيبا، وأوكتافيا، وسوبيرب، على ان يتم طرح كل من رابيد وكودياك الجديدة والتى من التوقع ان تحظى بإعجاب السوق المحلية.
وتأسست كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار كشركة مساهمة فى ديسمبر 2012، وفي يونيو 2013 أصبحت كيان الشركة الممثلة لسيات فى مصر، وفي مارس 2017 تحولت لكيان المستورد الجديد لسيارات سكودا فى مصر.
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