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استثمار
كوياليس: لابد من علاج أزمات البحر المتوسط البيئية
الإثنين 29 مايو 2017 05:04 م
علم اليونان
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علم اليونان
سمر السيد
قال نيكوس كوياليس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصى، إن اجتماعه مع نظرائه من مصر واليونان كان مثمرًا، مؤكدًا على أهمية علاج المشكلات البيئية للدول المطلة على البحر المتوسط، لأنه يعتبر مورد حيوى واقتصادى لهم.
وأضاف كوياليس، فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة البيئة، اليوم الإثنين، بمناسبة انتهاء اجتماع وزارء البيئة الثلاث: "مصر واليونان وقبرص"، إلى أنه تم بحث مشكلات المخلفات وحوادث الزيت والصيد الجائر، كما تم الاتفاق على التداببر المشاركة الخاصة بعلاجها.
وأوضح أنه ستنعقد اجتماعات أخرى لوزراء بيئة الدول الثلاث، الأول فى اليونان يونيو المقبل، والأخير فى اليونان سبتمبر المقبل، عن إدارة المخلفات الصلبة من قبل رجال الأعمال.
وأكد سقراط فامليوس، وزير البيئة والطاقة اليونانى، على أهمية تضافر مجهودات الدول الثلاث لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال البحر المتوسط.
وقال إنه من الضرورى التصدى لمسألة تغير المناخ وحماية البيئة لارتباطها بصحة المواطنين، بجانب دورها الاقتصادى نتيجة توفيرها وظائف تساهم فى خلق فرص عمل عبر إعادة التدوير، وما له من من ارتباط وثيق بمجتمع الأعمال.
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