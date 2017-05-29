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اتصالات وتكنولوجيا
إطلاق أول موقع إلكترونى يضمن بقاء التواصل بين البشر للأبد
الإثنين 29 مايو 2017 03:23 م
موقع إلكترونى للتواصل بين البشر إلى الأبد
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موقع إلكترونى للتواصل بين البشر إلى الأبد
روبين وليامز يفاجئ جماهيره بتهنئة خاصة لرأس السنة الجديدة
مايكل جاكسون يصدر أغنية جديدة بعد وفاته
المال - خاص
منذ أكثر من 7 آلاف عام، والعقل البشرى دائم التفكير بفكرة الحياة والموت، وكيفية التواصل بين العالمين، ولم يكف العلم والعلماء عن التفكير لتقريب المسافات في محاولة منهم للتواصل المستمر، خاصة مع التطور التكنولوجي الغير مسبوق، وانتشار خدمات الإنترنت والتى وصل عدد مستخدميها حول العالم الى ما يقرب من 3 مليارات مستخدم، مما جعل من الكرة الأرضية مجتمعًا صغيرًا قادرا على التواصل فيما بينه في اي وقت ومن اى مكان.
وانطلاقا من هذا الفكر تم انشاء موقع فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى التى تهدف الى التواصل البشرى من مختلف الجنسيات والبلاد والافكار، ولكن يبقى السؤال هنا الى متى يتمكن الشخص من استمرارية هذا التواصل؟ وهل يستطيع الحفاظ على تلك العلاقات للابد؟
من هنا جاءت فكرة انشاء موقع My Trusted Will وهو اول موقع الكترونى فى العالم يقوم على فكرة الحفاظ على تواصل البشر والمجتمعات والمحبين مع أحبائهم في العالم الآخر، للقضاء على فكرة انقطاع التواصل الى الابد.
ففى خلال الأعوام الأخيرة، وقف العالم حائرًا بعد وفاة اسطورة البوب الأمريكي مايكل جاكسون، ومن بعده نجم الكوميديا العالمي روبين ويليامز، اللذين يحظيان بجماهيرية كبيرة حول العالم، وكان الغموض الذي يحيط بوفاتهما له بالغ الأثر في نفوس محبيهم، خاصة أن مثل هذه النهايات تصبح مادة للشائعات.
وقد تتغير الصورة الذهنية الرائعة لهؤلاء المشاهير لدي معجبيهم بسبب غياب الحقائق، فمثل هؤلاء المشاهير لهم قاعدة عالمية عريضة من الجمهور الذى يتمنى ان يظل يسمع اغانى جديدة لهم فى كل عام كما تعودوا، او يتمنى ان يظهر بطلهم المفضل فى مقطع فيديوا يهنئ جمهوره بالعام الجديد، وغيرها من النماذج لملايين من البشر الذين فقدوا الحقائق ومتعة التواصل بعد النهايات.
ولذلك اتاح موقع My Trusted Will للمشاهير حول العالم امكانية ترك الرسائل والاعمال الفنية لجمهورهم بعد وفاتهم، ليتم إصدارها في توقيت محدد بناء على اختيارهم لترسل لأشخاص معينة، من أجل البقاء على الاتصال مع جمهورهم، وبذلك يبقي المشاهير على تواصل دائم مع جمهورهم ليس فقط فى حياتهم بل أيضا بعد وفاتهم.
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