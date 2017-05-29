أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 30 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان



أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ممثلين من المجلس سيشاركون غدا الثلاثاء فى اجتماع اللجنة المشتركة بين التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تشكيل المجلس، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مساء اليوم لتحديد مطالباتهم بالقانون الجديد، وأشار إلى أن المجلس القومى سيتحفظ على مجموعة بنود على رأسها 5 نقاط النص على موافقة البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه على أى منحة تقدم للمجلس، معتبر أن ذلك سيسهم فى تعطيل أعمال "القومى لحقوق الإنسان"، وهو ما يراه المجلس أن يكون بثلثى أعضاء "القومى لحقوق الإنسان" وليس البرلمان، على أن تكون بموافقة أغلبية بالبرلمان وليس الثلثين. كما أن النص على أنه "يشارك مع الوفود الرسمية للحكومة" محل تحفظ لأن المجلس القومى يشارك بصفته وفدا مستقلا وليس تابعا.



· قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها يوم غدا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، مؤكدا أنه تمت دعوة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وعلى فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وعدد من قيادات الوزارة، وطلب الإحاطة الأول مقدم منه، ويناقش ضرورة تشكيل غرفة عمليات بوزارة النقل لمتابعة مشكلات مترو الأنفاق الطارئة.



· تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.



· تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، اجتماعين الأسبوع الجارى، الأول غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور هانى أباظة و(60) نائبًا، بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981.



أحزاب وحركات ونقابات



· يستضيف مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع موسع يعقد غدا، الثلاثاء، لمناقشة سبل إحداث طفرة فى الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وما يتطلبه ذلك من إجراءات وسياسات وتشريعات لازمة، يشارك فى الاجتماع أعضاء الشعبة العامة للمستثمرين وعدد كبير من سفراء الاتحاد الأوروبى والخبراء، كما يبحث الاجتماع أولويات التحرك فى الفترة المقبلة، لاسيما بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد واستغلال التوجهات الإيجابية تجاه الاقتصاد المصر من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية واستغلال الطلب الكامن الهائل على الاستثمار فى مصر، لتحويله إلى مشروعات فعلية تخلق الوظائف وتدفع بالنمو، كما يستعرض الاجتماع رؤية وبرنامج الوزارة لتشجيع الاستثمار فى الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من التغلب على المعوقات الراهنة وتخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج، وأهمية وضع خريطة استثمارية لمصر موزعة على المحافظات والقطاعات، وأولويات الحكومة للترويج لفرص الاستثمار المتاحة، وأهمية وضع سياسات محددة لاستهداف واستقطاب الشركات العالمية فى القطاعات الواعدة وكيفية إطلاق طاقات التنمية فى المحافظات.



·أعلن طارق سعده وكيل نقابة الإعلاميين ورئيس لجنة المشاهدة والمتابعة، عن اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين، غدا، لبحث جميع التجاوزات الخاصة بالبرامج وعلى رأسهم برنامج "رامز تحت الأرض" وغيره من برامج المقالب التي يتعدد بها الخداع للمشاهد، وهذا ما يتنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي الذي يحتم على الإعلاميين والقنوات تحري الصدق والدقة فيما يتم تقديمه، ومن المقرر أن تعقد جلسة مشتركة بين مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين بشأن محاسبة المؤسسات الإعلامية، التى تمارس على شاشتها التجاوزات ، والعقوبات التي تتنظر هذه البرامج ، تتمثل في الإنذار للغرامات المالية، وتصل إلى مرحلة إغلاق المؤسسة أو الشاشة، والعقوبات التى ستفرض على الإعلاميين المخالفين تبدأ من لفت النظر والعقوبات المالية وتصل إلى الشطب من النقابة أو عدم أخذ تصاريح أو تجديد كارنيهات لهم مرة أخرى.