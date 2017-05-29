البرلمان يناقش تطبيق دمغة البورصة اليوم

البورصة المصرية

مها أبوودن:



يناقش مجلس النواب مساء اليوم الإثنين، فى جلسة عامة تعديلات قانون ضريبة الدخل التى تقضى بتطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بنسبة 1.25 فى الألف لمدة عام، ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.



وتقضى التعديلات التى سيناقشها المجلس، تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات.



قال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن الجلسة العامة ستنعقد بعد قليل لمناقشة التعديلات التى أقرتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ أسبوعين، تمهيدا لإقرارها والبدء فى تطبيقها.



وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرت عددا من التعديلات على قانون ضريبة الدخل قبل أسبوعين، تقضى بتطبيق ضريبة التمغة على البورصة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.