EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
البرلمان يناقش تطبيق دمغة البورصة اليوم
الإثنين 29 مايو 2017 02:08 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مها أبوودن:
يناقش مجلس النواب مساء اليوم الإثنين، فى جلسة عامة تعديلات قانون ضريبة الدخل التى تقضى بتطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بنسبة 1.25 فى الألف لمدة عام، ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.
وتقضى التعديلات التى سيناقشها المجلس، تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات.
قال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن الجلسة العامة ستنعقد بعد قليل لمناقشة التعديلات التى أقرتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ أسبوعين، تمهيدا لإقرارها والبدء فى تطبيقها.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرت عددا من التعديلات على قانون ضريبة الدخل قبل أسبوعين، تقضى بتطبيق ضريبة التمغة على البورصة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
سيـــاســة
البورصة المصرية
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا