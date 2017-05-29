جوجل تطلق دليل رمضان‎

جوجل

المال - خاص :



أعلنت شركة جوجل إطلاق موقع دليل رمضان مع بداية الشهر المبارك للتعرف على جميع الخدمات والتحديثات التى ستساعد فى توظيف التكنولوجيا خلال شهر رمضان.



وقالت شركة فى بيان اليوم الإثنين، إن أسئلة كثيرة تنهال كل عام مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضحت أن اأسئلة تدور حول «ما هو رمضان؟» أو «لماذا يصوم المسلمون فى الصيف؟» وفى بعض الأحيان، تزداد الأسئلة تعقيدا مثل «متى يحين موعد الإفطار فى فنلندا؟» أو «كيف أحافظ على صحتى فى شهر رمضان؟، مضيفة أن فى هذه السنة بدأت الأسئلة منذ أسابيع قليلة، والتى تطرقت الى كيفية إعداد القطايف.



وقال البيان: «قد يشتمل ذلك على أشياء بسيطة، مثل إشعارات من تطبيق خرائط Google التى تنقل لكم الوقت المناسب للذهاب إلى البيت والتى تأخذ بعين الاعتبار حالة الطرق مع مواعيد العمل الرمضانية، أو التحديثات التى أجريناها لصفحة YouTube الأساسية التى تساعدك فى البحث بسهولة عن مقاطع الفيديو الرمضانية الأكثر رواجًا».



ووفقا للبيان تتألق الشاشة الفضية فى رمضان بالأعمال الدرامية والكوميدية كل عام، وغالبًا ما يريد المستخدم متابعة أكثر من مسلسل واحد ولكن نادرًا ما يتناسب أوقات بثها مع جدول رمضان.



وقالت الشركة إنها تعاونت مع شركائها فى البث من مختلف أنحاء الوطن العربى لتقديم أكثر من 50 مسلسلاً على قناة YouTube مسلسلات، ويتم عرض الحلقات مباشرة بعد بثها على شاشات التليفزيون.



وأوضحت أن تطبيق Duo سيقوم بالتذكير للتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء قبل عيد الفطر، أما بالنسبة لتطبيق Allo، فقد تم إطلاق مجموعة من الملصقات لمساعدتكم فى التعبير عن مشاعركم بحلول شهر رمضان.