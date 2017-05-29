الأهلي يسعى لحسم الدورى أمام المقاصة

النادي الأهلي



على المصرى



يسعى الأهلي لحسم لقب الدوري المصري اليوم، للمرة 39 في تاريخه والثانيه على التوالي، حيث يعتلي صدارة جدول المسابقة برصيد 75 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن المقاصة "الثاني برصيد 63 نقطة"، وفي حالة فوز أو تعادل أبناء القلعة الحمراء في مواجهة اليوم، يتوج الشياطين بالدرع رسميا، خاصة أنه سيتبقى 4 مباريات فقط لكل فريق، لن تكفي الفريق الفيومي لمواصلة مطاردة الأحمر.



تختتم اليوم الإثنين، الجولة الثلاثون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ويقام لقاءان فى العاشرة مساء، فيستضيف الأهلى نظيره مصر المقاصة، على ستاد السويس، ويقود اللقاء تحكيميا محمد فاروق، ويساعده سمير جمال كمساعد حكم أول، ومحمد عبد المجيد كمساعد ثان، ومحمد علي شطا حكماً رابعاً.



وفى نفس التوقيت، يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى ديربى سكندرى، ويدير اللقاء أسامة العارف، ويعاونه طه عطا كمساعد حكم أول، ومحمد عبد العظيم كمساعد ثان، وأيمن النجار حكماً رابعاً.



ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن الفوز، رغم أن التعادل يكفيه للتتويج أيضا، لكن حسام البدري المدير الفني للفريق، شدد على لاعبيه خلال المحاضرة الفنية الأخيرة، بأهمية الفوز على المقاصة لتأكيد حسم اللقب عن جدارة واستحقاق، خاصة أن أبناء الفيوم بقيادة إيهاب جلال، كانوا ندا قويا للأهلى، طوال موسم شاق ابتعد فيه الغريم التقليدي الزمالك عن المنافسة على اللقب.



وعلى الجانب الآخر، يبحث المقاصة عن تعزيز ظهوره الرائع هذا الموسم، من خلال تحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب، وإرجاء تتويجه باللقب حتى نهاية المسابقة، وطالب جلال لاعبيه خلال المحاضرة الأخيرة، بالتعامل مع المباراة مثل باقي المباريات التي يلعبها الفريق الفيومي، بحثا عن الفوز دون النظر للمنافس وحجمه ومكانته.



وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، يشهد ستاد الجيش المصرى ببرج العرب، لقاء الاتحاد السكندري مع سموحة في "ديربي الإسكندرية"، ومن المتوقع أن يشهد إثارة بالغة، حيث يحتل زعيم الثغر المركز السادس برصيد 43 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف سموحة صاحب المركز الخامس.