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سيـــاســة
البرلمان يناقش أحداث المنيا اليوم
الإثنين 29 مايو 2017 12:46 م
مجلس النواب 2
أخر الأخبار
مجلس النواب 2
ياسمين فواز:
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة حادث المنيا الأخير والذي أسفر عن سقوط عشرات الجرحي والشهداء من الأقباط، عقب تقدم عدد كبير من النواب ببيانات عاجلة حول الحادث مطالبين بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمناقشتهم حول الأمر.
من جانبه تقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلي كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والأوقاف بـشأن حادث المنيا الإرهابي، قائلا :" المنطقة العربية إزاء مواجهة حاسمة مع قوى الشر المدعومة من دول تسعى لتفتيت المنطقة بالكامل وإضعافها".
وأضاف الخولي أنه وجب لزاما أن يكون تجديد الخطاب الديني من على أعتاب الأزهر الشريف الذي بدأ متحركا فى الخارج، وتابع: مازلنا نحتاج لجهود مضاعفة منه تتواجد فى الداخل المصري، وتمتد إلى الشرق والغرب.
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